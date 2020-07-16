遭黑客大規模入侵　Twitter一度暫停「藍剔」帳戶發推文功能

多位名人的Twitter帳戶7月15日遭黑客入侵，被利用向網民索取比特幣。事發近兩小時，公司仍然未對外公開事故原因。受到事件影響，部份經驗證的「藍剔」帳戶一度無法發表推文。

Twitter於當日美東時間下午5時向路透社表示，正在調查事件，並將於短時間內發表聲明。不過截至同日下午7時，公司仍然未有解釋事件細節。

公司形容今次是「安全事件」。對於部份經驗證的帳戶無法發表推文，公司未有作出澄清，但指當公司檢視和應對事件期間，用戶「或無法發表推文或修改密碼」。暫時未知是否所有「藍剔」帳戶也受影響。「藍剔」帳戶包括名人、記者、新聞機構、政府部門和政客等。

美東時間約下午8時30分，「藍剔」帳戶的發文功能陸續恢復。Twitter表示，大部份帳戶可以發表推文，但功能有機會再次被停用。

受黑客入侵的帳戶包括美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）、電視真人騷女星金．卡戴珊（Kim Kardashian）、美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等。黑客張貼的推文已經被刪除。

今次事件受影響的範圍廣泛，意味黑客有機會從系列層面成功入侵，而非入侵個別帳戶。網絡安全公司CrowdStrike聯合創辦人阿爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）形容，今次似乎是主要社交媒體平台最嚴重的黑客入侵事件。