【新冠肺炎】全美最大超市沃爾瑪　20日起要求所有顧客戴口罩

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，超級市場沃爾瑪（Walmart）7月15日宣布，將在20日起，要求所有來店顧客戴口罩。

圖為7月15日，華盛頓一間沃爾瑪超市。沃爾瑪表示在20日起會強制要求所有來店顧客戴口罩。（Getty）

繼克羅格（Kroger）及Kohl's後，美國最大超級市場沃爾瑪同樣宣布，要求所有來店顧客配戴口罩，顯示各大零售商同意公眾場所配戴口罩的重要性。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國零售商最初因擔憂強制顧客戴口罩會降低顧客來店意慾，對有關措施猶豫不決。但美國疫情持續升溫，加上部分州份已陸續要求民眾在公眾場所配戴口罩，零售商們的態度逐漸改變。

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報道指在最近數天，開始有愈來愈多商會和組織加強要求顧客配戴口罩的呼籲。全美食品商業工會（United Food and Commercial Workers）更敦促政府及商業領袖，在廣告中加入要求顧客戴口罩的呼籲。

沃爾瑪是美國最大型的連鎖超級市場，有意見指沃爾瑪的要求有更大影響力，讓更多美國人理解配戴口罩的重要。