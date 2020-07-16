【港版國安法】美國9位前駐港領事聯署　促國會向港人提供庇護

美國21位前外交官員7月15日敦促國會，向受《港區國安法》威脅的香港人提供美國的庇護。這些前外交官員擁有維繫中美關係的經驗，包括9位前駐港總領事。

21位前外交官員在交給國會的聯署信中指，北京繞過香港民選立法機關實施《港區國安法》，已削弱香港人民的權利，並標誌着中國的承諾從根本上遭到破壞。

他們在信中表示，支持國會努力協助目前在《港區國安法》下面臨更大監禁和迫害風險的香港人民。

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這班前外交官員又表示支持《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act，暫譯）及《香港人民自由與選擇法案》（The Hong Kong People's Freedom and Choice Act，暫譯）。

參與聯署的前駐港總領事在1990年後先後來港履新，分別有威廉姆斯（Richard Williams）、米勒（Richard Mueller）、包潤石（Richard Boucher）、祁俊文（James Keith）、郭明瀚（James B. Cunningham）、唐若文（Joseph Donovan）、楊甦棣（Stephen Young）、夏千福（Clifford Hart）及唐偉康 （Kurt Tong）。