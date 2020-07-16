【中印衝突】談判現分歧　中國不欲完全撤出班公湖手指區

中印軍方高層7月14日再度會晤，就邊境局勢進行談判。中國方面強調取得積極進展，但是印度方面7月16日發表聲明強調局勢仍然複雜。

印度軍方7月16日發表聲明說，印度和中國通過既定的軍事和外交渠道進行了討論，以解決當前實控線（LAC）沿線的局勢。7月14日，解放軍和印度軍隊指揮官在印方楚舒勒（Chushul）舉行了第四輪會談。

聲明說，雙方接觸符合印中特別代表7月5日就兩軍完全脱離接觸問題達成的共識。高級指揮官審查了第一階段兩軍脱離接觸的執行情況，並討論了確保完全脱離接觸的下一步步驟。

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聲明強調，印度和中國仍然致力於軍隊完全脱離接觸的目標，但是也指出，這個過程是複雜的，需要不斷的核查，他們將通過定期舉行外交和軍事會議推動這一進程。

對於7月14日的談判，中國外交部發言人華春瑩7月15日在記者會上說，7月14日，中印兩國邊防部隊舉行了第四輪軍長級會談。雙方在前三輪軍長級會談共識和落實工作的基礎上，就推動邊界西段一線部隊進一步脱離接觸、緩和邊境局勢取得積極進展。希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的共識，共同維護邊境地區的和平與安寧。

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據悉，中印邊境局勢近來有所緩和，兩軍已經從加勒萬河谷（Galwan Valley）等多個對峙點脱離接觸，不過班公湖（Pangong Tso）地區仍是僵局中的最大結。

印媒披露談判分歧

中國南疆軍區司令柳林和印度第14軍團司令辛格（Harinder Singh）7月14日再度會晤，這是這次中印邊境局勢升級以來，雙方舉行的第四次會晤。他們此前曾於6月6日、6月22日以及6月30日舉行過會晤。

據印度媒體透露，7月14日的會晤持續了近15個小時，從當地時間7月14日早上11時30分持續到15日凌晨2時。不過，據《印度時報》7月15日報道，儘管中國在與印度的軍事會談中表現出靈活性，但北京似乎不太願意將軍隊從班公錯湖的手指區域（Finger area）完全撤走，希望在那裏保持一些存在。

報道稱，但是印度方面清晰地表示，雙方軍隊必須回到他們在4月至5月期間的永久駐點，不會接受任何其他情況。

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《今日印度》7月16日也報道稱，會議結束後，消息人士表示，印度軍方已經向中國軍隊發出了一個「非常清楚的」訊息，必須恢復拉達克（Ladakh）地區的原狀。

《印度快報》7月16日則報道稱，消息人士稱，中印雙方在班公錯湖對峙上還是有所突破。

印度安全部門的一名高級官員15日對《印度快報》說，早前，中國甚至不準備討論班公錯湖問題，現在雙方同意討論這個問題，不僅僅是4號手指（Finger 4），還有8號手指（Finger 8）。