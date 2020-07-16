英國研究稱有新冠肺炎患者病徵只有皮疹　專家籲列為主要病徵之一

英國倫敦大學國王學院（King's College London）7月11日在醫學論文檔案網（medRxiv）發表研究成果，當中指出，部分新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者唯一病徵可能只是出現皮疹。科學家呼籲國民保健制度（National Health Service）在指引中將皮疹列為新冠肺炎第4個主要病徵。

學院在新冠肺炎徵狀研究應用程式COVID Symptom Study中取得336,847名英國用戶資料，發現樣本在檢測對病毒呈陽性反應的2,021名用戶中，有178人報告出現皮疹，佔整體8.8%。

從事這項研究的研究人員亦利用另一個獨立的網上調查結果進行分析。這個調查在6月12日至17日進行，研究11,546受訪者與新冠肺炎相關的皮膚徵狀，當中2,328人有向研究人員分享照片。11,546受訪者中，694人的樣本在拭子測試呈陽性反應，3,109人是沒有接受測試但報告有新冠肺炎典型徵狀的其中之一。

694名樣本在拭子測試呈陽性反應的受訪者中，17%的皮膚徵狀早於其他徵狀，21%稱皮膚徵狀是唯一出現的徵狀。

研究雖然已在網上公開，但仍未經過同行評審。

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倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas' Hospital）及倫敦大學國王學院皮膚科顧問醫生巴塔伊（Veronique Bataille）是研究的主要作者。她表示，在一些個案中，皮疹可能是第一個或唯一一個新冠肺炎的病徵，民眾知道這一點是重要的。她說：「如果你發現有新的皮疹，應該認真看待，儘快進行自我隔離及接受測試。」