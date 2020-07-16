【新冠肺炎】印度醫院職員罷工要求加薪與改善設施

美國約翰斯·霍普金斯大學7月16日上午5時34分實時統計數據顯示，印度感染新型冠狀病毒肺炎的人數排在美國、巴西之後，列全球第三位，確診逼近百萬，日增逾三萬。

印度確診個案可能在今日（7月16日）增至100萬。國內新增32,695宗確診個案，再創單日確診新高，令累計個案增至968,876宗。另外再多606人病死，死亡個案累計增至24,915宗。

部分地區再度「封城」。印度卡納塔克邦首府、有「印度矽谷」之稱的班加羅爾7月14日晚宣布再「封城」，為期一周。

就在印度疫情形勢不容樂觀之際，印度特倫甘納邦（Telangana）一家醫院近千名職工已持續多日舉行罷工活動，要求政府改善醫療設施，並且要求得到更高的薪酬。

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《今日印度》（India Today）消息稱，7月14日，印度南部城市海得拉巴市（Hyderabad）的Gandhi Hospital近200名護士和約800名包括清潔工、保安、護理人員在內的合同工舉行抗議活動，通過罷工尋求加薪和增加醫療設施。這是一家收治新冠肺炎患者的指定醫院。

一位參加抗議活動的護士接受採訪表示：「我們已經抗議3天。7月13日，我們被拘留、帶到警察局，到了晚上被釋放。今天（7月14日），我們繼續罷工抗議。政府向我們保證會調整工資，但並沒有履行承諾。我們別無選擇，只能抗議。」

《今日印度》稱，這已經不是該醫院的衛生工作者們首次舉行抗議活動。稍早前，一名新冠肺炎患者去世，家屬襲擊了甘地醫院實習醫生，實習醫生們因此罷工；3天抗議活動後，政府表示會保證醫院工作人員人身安全，醫護工作者們才恢復工作。