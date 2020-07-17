【新冠肺炎・最新疫情】美國增逾7萬人確診　創單日新高

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,374萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過58萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月17日上午7時35分，全球確診個案新增151,454宗，累計增至13,740,727宗。死亡個案新增3,304宗，累計增588,294宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月17日上午7時35分，美國確診個案新增60,593宗，累計增至3,560,364宗。死亡個案增加781宗，累計138,201宗。全國目前已有逾109萬人康復、逾4,335萬人接受病毒檢測。

《華盛頓郵報》指，美國7月16日錄得單日新增最高紀錄，有超過7萬人確診。

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俄羅斯：7月15日公布該國確診個案新增6,422個，累計增至746,369個。死亡個案新增156個，累計增至11,770個。

巴西：衞生部7月15日公布，該國新增39,924宗確診個案，增至1,996,748宗。死亡個案新增1,233宗，累計增至75,366宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

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印度：衞生部7月16日公布，印度確診個案新增32,695宗，累計增至968,876宗。該國單日確診個案首次超過3萬宗，個案數目創疫情以來新高。死亡個案新增606宗，累計增至24,915宗。康復人數累計達612,814人。

非洲：當地包括54國的確診個案數字已增至超過60萬個。

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伊朗：衞生部7月13日公布，該國新增2,349宗確診個案，累計增至259,652宗。死亡個案新增203宗，累計增至13,032宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月16日公布數據顯示，德國確診個案新增534個，累計增至200,260個；死亡個案新增7個，累計增至9,078個。

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韓國：中央防疫對策本部7月16日公布，該國新增61宗確診個案，累計增至13,612宗。死亡個案新增2宗，累計增至291宗。康復並解除隔離的個案累計達12,396宗。

日本：東京都官員7月15日確認當地確診個案新增165宗，累計增至8,354宗。東京都已連續7天超過百人確診。

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