美國NBA球衣禁印Free Hong Kong　爭議出現後移除自訂球衣功能

美國全國籃球協會（NBA）網站出售的訂製球衣，原本開放球迷印字，讓球迷輸入名字印在球衣背後，部分球迷也會輸入自己想要的字句，但近日有球迷發現該網站販賣的自訂球衣不容許印上「FreeHongKong」字樣後，事件在網絡出現爭議。球迷之後在7月16日發現，官方網站相關的自訂球衣功能已經整個移除。

NBA網站出售的訂製球衣，原本開放球迷輸入名字或字句印在上面，有球迷在7月12日發現，若在NBA自訂球衣字句的欄位填入FreeHongKong，系統會顯示「我們無法訂製你所輸入的這組文字，請嘗試輸入其他字句。」有人拍攝片段並上傳到社交網絡。

The NBA bans you, the fan, from putting #freehongkong on customized league jerseys even as they allow players to wear customized jerseys. pic.twitter.com/px9enQa1qk — Clay Travis (@ClayTravis) July 13, 2020

有關影片在Twitter與論壇流傳之後，營運NBA網上商店的企業Fanatics回應稱這是技術問題和「無意間禁止」，但之後球迷發現，在4天後，這項自訂球衣功能功能從網站頁面上移除。

霍士新聞（Fox News）引述一名NBA發言人證實，自訂球衣功能目前不開放，這是「由於（有人）試圖在個性化的NBA球衣上（印製）包括暴力、辱罵和仇恨的訊息」，但未說明是什麼樣的不當言詞。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）則7月14日在Twitter上批評稱「當然，NBA公司不敢得罪北京的金主。」