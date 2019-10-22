【NBA】蓬佩奧：中國向評論香港示威美國企業報復「完全不恰當」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月21日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時指，中國向有員工評論香港示威的美國企業公司報復是「完全不恰當」（completely inappropriate）。

被問到在中國政府審查下，美國公司於中國賺取利潤是否應該遭到批評，蓬佩奧於節目《華爾街直播室》（Squawk on the Street）表示，每間公司都有自己的決定。不過他指，北京的長臂正在向這些公司延伸，竊取知識產權，強制技術轉移，讓很多公司難以於中國獲利。

對於NBA休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫利（Daryl Morey）發表支持香港示威的言論引起中國抨擊，蓬佩奧認為，從外交政策角度而言，中國攻擊美國企業是「完全不恰當」，並指企業的員工和顧客只是在美國行使基本自由。

莫利10月初於Twitter發表「Fight for Freedom. Stand for Hong Kong.（爭取自由。與港並肩。）」的言論，於中國引起極大迴響。NBA總裁施華（Adam Silver）指，中國要求解僱和處分莫利，但施華表明拒絕。洛杉磯湖人球星勒邦占士（Lebron James）也因為批評莫利而捲入風波。