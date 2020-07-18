軍費談判未見成果　美媒：華府考慮削減駐韓美軍

美國總統特朗普（Donald Trump）要求韓國大幅增加駐韓美軍的費用，兩國仍存在分歧。《華爾街日報》7月17日報道，美國官員表示，五角大樓已經向白宮提交方案，減少駐韓美軍。

圖為2020年2月24日，美國國防部長埃斯珀和韓國國防部長鄭景斗於華盛頓五角大樓出席記者會。（Getty Images）

一名美軍官員說，五角大樓聯合參謀部已經評估駐韓美軍的結構，作為重新部署和減少全球軍事部署工作的一部分。特朗普政府官員拒絕透露將美國駐韓軍隊規模縮減到目前2.85萬人以下的應急計劃，並表示還沒有做出減少駐軍的決定。

傳出削減駐韓美軍前，特朗普決定從駐德的3.45萬美軍撤出9,500人。美國前駐德國大使理格雷內爾（Richard Grenell）6月對德國《圖片報》（Bild）說：「特朗普的態度非常明確」，「我們希望從敘利亞、阿富汗、伊拉克、韓國、日本和德國撤軍。美國人有點厭倦為其他國家的防務支付過多的費用」。

美韓自韓戰以來結為盟友。1991年，兩國達成攤分軍費協議。不過特朗普要求韓國承擔更多開支。面對華府施壓，首爾2019年同意支付9.26億美元，增加8.2%，維持一年。特朗普讚揚取得進展，但隨後要求將首爾第二年增加5倍開支，達到50億美元。