中國駐美洛杉磯總領事館提醒公民小心山谷熱　3中國人染病2人死亡

中國駐美國洛杉磯總領事館7月15日發文表示，領事館近期連續接到3宗中國公民患山谷熱疾病的報吿，均是在鳳凰城（Phoenix）地區的年輕人，其中2人病故，1人正在接受治療。使館稱，該病症目前並無疫苗或特效藥。

7月15日，中國駐洛杉磯總領事館發布提醒，稱近期連續接到3宗中國公民患山谷熱疾病的報吿（中國駐洛杉磯總領事館網站）

該文章題為「提醒：當心山谷熱，及時檢查治療」，提醒領區內中國公民主動了解、積極預防，及時治療山谷熱，特別是亞利桑那州、南加州、新墨西哥州等地區。

文章又摘譯美國疾病控制與預防中心（CDC）網站「山谷熱」專題主要信息，提到山谷熱學名球孢子菌病（Coccidioidomycosis，俗稱Valley Fever），是由球孢子菌引起的一種疾病。由於人畜活動或天氣原因等，當瀰漫在空氣中的球孢子菌被人吸入肺部後，就可能發展為山谷熱。

已知在美國西南部（亞利桑那州、內華達州、新墨西哥州、德克薩斯和猶他州）、墨西哥部分地區、中南美洲部分地區土壤中有球孢子菌存活。

全美每年約有1萬起山谷熱病例，其中的大部分在亞利桑那州和加利福尼亞州，炎熱、乾燥的氣象條件與兩州山谷熱患者數量密切相關。

山谷熱症狀主要表現為：疲勞乏力、咳嗽、發燒、呼吸短促、頭痛、盜汗、肌肉或關節疼痛，上身或雙腿皮疹等。

目前尚無山谷熱疫苗或特效藥。山谷熱初期症狀不明顯，被誤判、誤診機率較高，如未及時確診、救治並控制病情，病情可能急劇惡化，或可出現生命危險。