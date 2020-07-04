國安法｜美國獨立日有人帶美國國旗到領事館　警截查搜身紫旗戒備

7月4日是美國獨立日，即美國國慶，《港區國安法》實施後，有人擔心舉美國國旗是否涉勾結外國勢力。今日有人發起到中環的美國駐港總領事館慶祝，警方截查多人。警方旗手準備有警告違反《國安法》的紫旗。

【15:58】女子被驅趕至律政中心外，警方限制記者在對面馬路，無法過馬路及無法拍攝。女子之後上的士離開。

【15:54】手持美國國旗的女子成功過馬路到美國領事館門口，之後警方一直驅趕她到山下中環方向，不准她逗留。美國領事館有保安在門外了解。警方亦禁止記者跟隨過馬路到美國領事館門口。

【15:38】警方再次包圍該名女子，不讓她過馬路到美國領事館。美國領事館有保安步出到行人路，拍攝事件。

【15:28】該名女子被截查後獲放行，之後在行人路上邊走邊揮動美國國旗。警方讓拍攝的記者不要阻塞行人路。

【15:22】有女子攜帶美國國旗乘的士到聖約翰大廈外下車，她隨即被十多名警員包圍，被截查、登記身份證、搜身。

【15:12】一名人士於美國駐港澳總領事館對面行人路舉起列印的美國國旗，在場記者湧上拍攝，有記者走出馬路。在場警員立即驅趕，並警告記者回到行人路拍攝；亦有數名警員於領事館外戒備。現場傳媒聯絡警員在行人路上拉起橙帶，要求記者在範圍內位置拍攝，避免阻礙行人路。

警方旗手準備有警告違反《國安法》的紫旗。

【15:00】下午近3時，警員再於美國駐港澳總領事館附近截停搜查，一度令數名現場人士不滿，包括人民力量「快必」譚得志。其後有兩名人士帶同細小美國國旗到場，有人舉起列印在紙上的美國國旗，二人被警員截查。

【13:40】約下午1時許於遮打花園一帶已見大批警員戒備，並截停現場人士搜查，包括記者。