【新冠肺炎】世衛：全球單日新增近26萬人確診　連續兩天創新高

全球的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，世衛（WHO）7月18日表示，全球在過去24小時新增259,848宗病例，連續兩天創下單日新高。

世衛指，新增的個案中，71,484宗來自美國、巴西有45,403宗、印度有34,884宗、南非則有13,373人受感染，而18日的總數亦打破17日有237,743宗新確診的紀錄。根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至19日2時34分，全球共有14,126,035人確診，美國佔3,676,942宗、巴西2,046,328宗、印度1,038,716宗、南非337,594宗。

當局亦提到，在過去24小時，全球共有7,360人死亡，是自5月10日以來最高，而在7月平均每天有4,800人死於疫情，比6月每天4,600喪生的平均值稍為上升。

印度的確診人數在17日突破100萬大關，成為全球第三大嚴重的國家，有流行病學家估計當地距離疫情高峰仍有數個月距離。而巴西則在16日成為第二個錄得200萬人受感染的國家，由於聯邦政府缺乏完整的協調抗疫政策，令各州份及地方政府無所適從，疫情一發不可收拾，當地平均每天新增4萬人確診。

至於美國方面，多個州份因應疫情而暫停重開不久的經濟活動，阻止病毒擴散，但成效暫時不大。當地非牟利新聞機構公共誠信中心（Center for Public Integrity）17日取得白宮抗疫工作小組未公開的報告，指華府計劃將18個州份列為「紅色區域」，建議有關州份採取嚴厲措施控制疫情。

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