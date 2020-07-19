【新冠肺炎】荷蘭對歐盟復蘇基金運用有異議　不願無條件提供資助

歐盟連續兩日舉行會議，未能就應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、總額7,500億歐元的援助基金達成共識。歐盟有官員透露會議處於「困難狀態」，以荷蘭為首的「節檢四國」反對無條件提供援助，會議延長至7月19日繼續。

圖為7月17日，布魯塞爾舉行的歐盟峰會。這是自新冠疫情爆發後，首次舉行的領導人面對面會議。（Reuters）

歐盟在17及18日舉行峰會，集中討論7,500億歐元疫情援助基金。這是歐盟領袖自新冠疫情在歐洲爆發後首次的面對面會議，援助金額也是有史以來最大，不過兩日的會議未能達成共識。

歐洲多個媒體報道，其主要原因是來自「節檢四國」的反對。所謂「節檢四國」是指歐盟的荷蘭、奧地利、瑞典及丹麥，它們以不願在歐盟預算上投放大量資源著稱。在過去討論疫情援助基金時，四國便提出應大幅縮減贈款，並使用貸款形式提供資助。

要求隨時煞停援助

英國《衛報》報道，在連續兩日的峰會中，荷蘭對援助提出條件。荷蘭認為若有國家無法顯示有能力重建並復甦，可以隨時停止援助。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，有關國家需要正在進行有實質的改革，才能說服國民讓荷蘭投入資源援助。

新冠疫情重創歐洲多個國家，特別是西班牙及意大利等國。荷蘭的針對令兩國不滿，其中意大利表示國家債務已非常多，希望得到大量直接的贈款援助。

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因援助方案必須得到27國全員贊成，法國傳媒報道指為滿足荷蘭要求，德國總理默克爾（Angela Merkel）擬訂立一個新的「超級煞停機制」，讓任何國家有3天的時間，對另一個國家的復甦預算案提出質疑。

分析指這煞停機制等同給予其他國家否決權，未知西班牙及意大利會否同意。一名荷蘭外交官則表示這是一個好的前進方向，會議延長至7月19日繼續。

歐盟委員會7月7日表示，預料歐盟經濟今年將收縮8.3%，至2021年才恢復。數字較早前預測的7.4%提高。