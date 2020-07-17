歐盟萬億預算峰會　窮國富國再掀紛爭？

新型冠狀病毒疫情肆虐全球，各國經濟遭受重創，其中以年初曾遭遇大規模爆發的歐洲亦陷入經濟癱瘓。在此百廢待舉之時，歐盟27國領袖周五（17日）將會在疫情爆發以來首次聚首一堂，討論總值1.074萬億歐元的破天荒七年財政預算案，以及7,500億歐元的三年復蘇基金。此場峰會勢必再次掀起歐盟內部窮國與富國之爭，究竟作為歐盟輪任主席國的德國總理默克爾，如何在27國的七嘴八舌中，再度發揮定海神針的角色，為歐洲的財政未來取得共識？

上一次歐盟陷入經濟危機，為2009年因金融海嘯引發的歐債危機。葡萄牙、愛爾蘭、意大利、希臘、西班牙等國債務相繼爆煲，紛紛向歐洲央行求助。當時在柏林主政者仍是默克爾，然而當時默克爾連同北方富國，向陷入財困的南方兄弟採取嚴厲的緊縮政策，一時間該批國家福利大幅被削、失業率高漲、人民陷於貧困，其跟歐盟及德國的關係更因此一度緊張。及後歐洲各國疑歐民粹主義浪潮此起彼落，亦是歐債危機所引起的後遺症。

十年生聚教訓，默克爾此次明顯放棄了昔日堅守財政紀律的強硬態度。此場疫情中最首當其衝的意大利，不滿歐盟在疫情爆發之初坐視不理，而歐盟各國起初互相克扣抗疫物資、自行封關鎖國，亦再次暴露歐盟內部各自為政的矛盾。意大利總理孔特要求在來屆預算案中採取大膽進取的作風，甚至提出由歐盟統一發行歐元債券以應付疫後的經濟重建。然而其建議遭布魯塞爾否決後，意大利一時間群情洶湧，要求脫歐呼聲更忽然高漲。

2020年6月29日，德國總理默克爾在梅塞伯格城堡前歡迎法國總統馬克龍。在德國準備接任歐盟輪值主席國之際，默克爾星期一會晤了法國總統馬克龍。

儉國勢成「抗爭派」？

面對歐洲經濟百廢待興，成員國間矛盾復現，默克爾一改十年前的態度，在歐盟發債一事立場軟化。現為歐盟委員會主席的默克爾前心腹馮德萊恩，亦為在疫情最嚴峻時刻未有向意大利人及時伸出援手而公開致歉。默克爾又與法國總統馬克龍達成共識，提出總值7,500億歐元的復蘇基金，以歐盟統一對外舉債，當中3,100億用於復蘇補貼、2,500億為各成員國放貸、1,900億用作科研、減排、國際合作、扶助企業等措施。

不過以荷蘭首相呂特（Mark Rutte）為首的「四大儉國」荷蘭、奧地利、瑞典、丹麥卻已摩拳擦掌，勢要阻撓此預算案通過。呂特稱必須要全體27成員國一致同意，方可通過預算案，有希望盡量削減此7,500億的巨額預算。近年於匈牙利獨攬大權，打壓當地言論自由、削弱司法獨立的總理歐爾班（Viktor Orbán）亦有意反對預算案，以換取歐盟不以其侵犯法治及人權為由，動用《歐盟條約》第七條褫奪其成員國權利。

在此眾多利益板塊相持不下，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在當中穿針引線的遊說技功亦受注目。然而在反對你請客我付鈔的富國領袖，以及要求兄弟有難應該同舟共濟的窮國代表之間，要取得共識又談何容易？作為歐洲經濟重心，芸芸諸國中最為資深的默克爾的角色變得更加關鍵。正如其經濟政策發言人稱，此時正是歐洲精神、歐洲價值、歐洲經濟危急存亡之秋，果斷靈活破格的思維及行動，刻不容緩。