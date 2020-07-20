【新冠肺炎・疫情】美國破14萬人病歿　佛州連續5天增逾1萬個案

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,443萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過60萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月20日上午7時34分，全球確診個案新增129,819宗，累計增至14,430,943宗。死亡個案新增2,410宗，累計增至604,725宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月20日上午7時34分，美國確診個案新增50,246宗，累計增至3,762,081宗。死亡個案增加354宗，累計增至140,474宗。全國目前已有逾113萬人康復、逾4,573萬人接受病毒檢測。

佛羅里達州（Florida）7月19日新增12,478宗確診病例，是連續5天單日增加逾1萬宗，累計共350,037宗確診個案，4981人不治；當局表示，州內有49間醫院已沒有無深切治療病床供應病人使用。

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澳洲：人口第二多的維多利亞省7月19日新增363宗確診個案，較18日多146宗。死亡個案新增3宗，累計增至38宗。省長安德魯斯（Daniel Andrews）同日指，從22日午夜起，墨爾本及米切爾郡（Mitchell Shire）居民必須戴上口罩，否則會被罰款200澳元。

巴西：衞生部7月19日公布，該國新增23,529宗確診個案，增至2,098,389宗。死亡個案新增716宗，累計增至79,4882宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月19日公布的數據顯示，印度新增38,902宗確診個案，累計增至1,077,618宗。這日單日確診個案數目創新高。死亡個案新增543宗，累計增至26,816宗。康復人數累計達677,423人。

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南非：衞生部7月18日公布的數據顯示，該國新增13,285宗確診個案，累計增至350,879宗。死亡個案新增144宗，累計增至4,948宗。康復個案累計達182,230宗。

印尼：衞生部宣布，該國7月19日新增1,639宗確診個案，累計增至86,521宗。死亡個案新增127宗，累計增至4,143宗。

俄羅斯：新冠病毒疫情防控指揮部7月19日公布，該國新增6,109宗確診個案，累計增至771,546宗。死亡個案新增95宗，累計增至12,342宗。康復個案累計達550,344宗。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月19日公布數據顯示，德國確診個案新增202宗，累計增至201,574宗；死亡個案新增1宗，累計增至9,084宗。

韓國：中央防疫對策本部7月19日公布，該國新增34宗確診個案，累計增至13,745宗。死亡個案新增1宗，累計增至295宗。

日本：東京都政府7月17日宣布新增293宗確診個案，連續第二日創單日新高。自解除緊急事態宣言後，都內感染者人數持續呈增加趨勢，7月2日以來幾乎一直處於三位數水準。