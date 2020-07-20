美國批評中國侵犯緬甸主權　北京斥美方抹黑離間中緬關係

中美外交官7月18日因緬甸主權問題發生一場激烈的論戰。美方指控中方侵蝕緬甸的主權，中方則批美蓄意抹黑中國，並挑撥中緬關係。

中緬關係近年來不斷升温。圖為2020年1月18日，緬甸國務資政昂山素姬（右）在緬甸內比都總統府會見來訪的中國國家主席習近平。（AP）

據美國彭博社7月19日報道，美國駐緬甸大使館臨時代辦西布利（George N. Sibley）18日發表一篇評論文章，批評中國不斷侵蝕鄰國緬甸的主權。

希布利發表在美國駐緬甸大使館網站的文章指控稱，中國正在對緬甸這個小鄰國的大宗商品產業和勞動力加以利用。

文章表示，在緬甸，中國在克欽邦（Kachin State）興建毫無規管的香蕉園，依靠強迫勞動而發展，同時破壞了當地環境；在採礦及木材領域進行毫無規管的投資，腐敗橫行；興建基礎設施項目和經濟特區，使緬甸的債務加深並失去規管，對中國帶來的利益要遠遠大於緬甸。

數個小時後，中國駐緬甸大使館在一份幾乎兩倍長的聲明中回應西布利的文章，稱美國試圖抹黑中國與緬甸關係的努力注定要失敗。聲明在大使館官方網站與Facebook帳戶上，用英語與緬甸語同時發布。

中國駐緬甸大使館發言人在聲明中批美方的指控「自私、虛偽、卑鄙」。發言人指出，美方文章如此詆毀中國和挑撥中緬關係，不僅反映出美方對蓬勃發展的中緬關係的「酸葡萄」心理，也是美國當局為轉嫁國內矛盾、維護政治私利，在全球巡迴上演的又一齣鬧劇。

中方聲明稱，多年來，美國在政治、經濟、軍事等領域對緬甸實施制裁，不僅嚴重阻礙了緬甸經濟社會發展，也嚴重影響了緬甸與其他國家的交往。