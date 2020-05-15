緬甸士兵對疑似叛亂分子逼供影片流出　軍方罕見認錯將懲處施暴者

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路透報道，緬甸若開邦最近幾周衝突升高，造成數十人死亡。社群媒體流傳一段影像則顯示，有士兵對疑似叛亂分子拳打腳踢並出言恐嚇，脅迫對方招供。緬甸國防軍（Tatmadaw）13日發布聲明，罕見坦承確有此事，將召開軍事法庭懲處涉案人員。

該影片9日起在社群網路流傳，可見一名男性被蒙眼綑綁，他哭稱自己是平民，但士兵不予理會，一邊抓着他的頭髮一邊賞耳光。還可聽見另外一人在喊：「讓他們去死，讓他們斷氣！」還有一人被拍到用鞋子抽打被綁者臉頰（點圖放大瀏覽）：

緬軍聲稱影片攝於4月27日，地點則是若開邦的邦納均鎮（Ponnagyun）。影片中的人群來自Kyauk Seik村，被懷疑是叛亂團體「若開軍」（Arakan Army）成員，當時正被送往若開邦首府實兌（Sittwe）的路上。

緬軍和叛軍在若開邦和欽邦（Chin）交戰超過一年，聯合國指最近一次的激烈戰鬥造成數十人死亡，上萬人流離失所。據稱Kyauk Seik村4月中有8人遇害，2位當地官員與1位居民稱是遭到砲擊，但軍方稱此說法純屬捏造。

緬軍發言人紹敏通（Zaw Min Tun）准將在電訪指出，施暴士兵已被羈押，將受軍事法庭審判，但他也表示，被毆打者和若開軍有關，目前已被扣留在實兌，沒有交代進一步詳情。路透無法連繫當事人和查證他們是否找到律師，影片當中一位當事人的親屬則私下否認他是叛亂分子。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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