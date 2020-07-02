緬甸北部翡翠礦場大規模山泥傾瀉　至少113人遇難

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緬甸北部一座翡翠礦場7月2日發生山泥傾瀉及大規模崩塌，路透社引述當地消防局與資訊部官員報道，多名礦工受困，至少50人死亡。中國央視之後報道，遇難人數上升，截至當地時間中午12時，已找到113名遇難者遺體。搜救工作仍然繼續。

傳有200人被埋

央視新聞報道，在當地時間7月2日早上6時30分左右，緬甸帕敢翡翠礦場發生大規模塌方，報道引述有當地居民稱，約有200人遭掩埋。

緬甸社會援助組織帕敢負責人表示，由於這次情況嚴重，正在調派大批人力展開搜救工作。

涉事礦場或違規開採

報道又稱，緬甸資源與環境保護部於6月26日發布通知，要求自7月1日起至9月30日暫停克欽邦翡翠礦場的採掘作業，所以目前發生事故的礦場應屬違規開採。

新華社報道，帕敢地區為緬甸玉石最大產地，但廢礦堆時常發生崩塌事故，造成人員傷亡。2015年11月發生的一宗崩塌事故造成超過110人喪生。

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