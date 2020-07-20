伊朗處決一名間諜　涉向美國及以色列提供情報

伊朗7月20日上午處決穆薩維-馬吉德（Mahmoud Mousavi-Majd），後者被控向美國中央情報局（CIA）和以色列情報機構摩薩德（Mossad）提供情報，包括有關伊朗伊斯蘭革命衛隊的情報。

伊朗司法部發言人伊斯梅利（Gholamhossein Esmaeili）說，穆薩維-馬吉德收集包括伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）動向的資料，輸送給美國中央情報局及以色列摩薩德。

「聖城軍」隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊。其指揮官蘇萊曼尼2020年1月3日在伊拉克死於美軍無人機空襲。

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伊朗司法部6月時稱穆薩維-馬吉德會被判死刑。部門其後稱他的罪行與蘇萊曼尼受襲死亡沒有直接關係。穆薩維-馬吉德2018年10月落網，2019年8月25日法院做出初步裁決。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）6月稱取得文件，顯示穆薩維-馬吉德不是伊朗軍方人員、伊朗革命衛隊成員，或是準軍事組織「動員窮人組織抵抗力量」（Basij）成員。

文件內容稱此人1970年代已隨家人離國，自小在敘利亞長大，與一些伊朗軍方顧問建立連繫，之後開始從事司機的工作，暗裏為美國及以色列收集情報，每月從它們獲得5000美元薪金。

伊朗司法部網站Mizan Online則稱穆薩維-馬吉德為一公司從事英語及阿拉伯語翻譯工作，藉此掩飾身份，滲透很多敏感的範疇。