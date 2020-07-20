【新冠肺炎】歐盟成員國商討經濟復蘇基金　傳馬克龍不滿並拍枱

歐盟成員國7月17日起在比利時布魯塞爾開會，商討推出7500億歐元經濟復蘇基金的詳情，紓緩新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響。會議在7月20日踏入第4天，英國廣播公司（BBC）報道法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在20日早上在會議中曾感不滿並拍枱。

英國廣播公司（BBC）20日稱馬克龍除了拍枱，亦威脅退出討論。《電訊報》在20日的報道指出，奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）因需接個電話而離場後，馬克龍看來為此發脾氣並說：「你看，他不在乎，他不聽別人的。」

奧地利也是「撙節四國」之一，其他數國分別是丹麥、瑞士及荷蘭。

BBC亦引述荷蘭首相呂特（Mark Rutte）承認談判「接近失敗」，有可能「崩潰」。

↓↓↓ 想知世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

馬克龍以及受疫情嚴重打擊的成員國如意大利及西班牙等，都對經濟復蘇基金表示支持。惟以荷蘭為首、主張節儉的富有國家認為基金金額太龐大，稱基金應提供貸款，而非無償援助。

是次會議是自2000年以來，維時最長的歐盟峰會。當時在尼斯舉行的會議持續達5天。

今次的會議在香港時間20日晚上10時繼續進行。