特朗普稱如敗選未必接受結果　談及疫情時指「我們為全球所豔羨」

美國總統特朗普周日（19日）不肯說他會接受2020年選舉結果，他補充表示會「看情況」，他未舉出任何證據就宣稱郵寄投票將「操縱選舉」。

特朗普是在接受《Fox News Sunday》節目的訪問時作上述表示。他同時再三淡化疫情嚴重程度，儘管根據約翰斯・霍普金斯大學數據，新冠病毒已在美國感染超過370萬人，造成至少14萬人病亡。

【相關圖輯】無口罩用上陣博命 唔畀用私伙N95 美國護士哭訴辭職保護家人（點圖放大瀏覽）：

+ 3 + 2

訪問時，主持人華萊士（Chris Wallace）揭曉霍士新聞的最新全國民調：民主黨候選人拜登領先特朗普8個百分點。該民調顯示，拜登在特定議題上也保持領先，包括在經濟方面領先1個百分點。但特朗普說這是「假民調」。他說：「首先，我並未落後，因為那些是假民調。他們在2016年就是假的，現在更假。」

稍後，華萊士問特朗普是不是一位「有風度的」輸家，特朗普回覆「視情況而定」，並再三宣稱，他以前就講過，郵寄投票可能導致大規模作票。

美國疫情嚴重，部分的州希望11月可以接受更多郵寄投票，取代有傳播病毒風險的親自到場投票。特朗普先前抨擊過密西根和內華達州官員擴大接受郵寄投票，一再聲稱這會導致「選民詐欺」，雖然他提不出支持自己講法的證據。他周日受訪時表示：「我認為郵寄投票會操縱選舉，我真的這樣認為。」

華萊士施壓提問，特朗普是否會接受2020年選舉結果，但特朗普拒絕直接回答問題。他說：「我必須看情況。不，我不要說會。我不說不會。」對於疫情，特朗普堅稱：「沒有國家的檢測做到我們這樣。我們為全球所豔羨。你看看其他國家，他們甚至不檢測。他們等到有人走進醫院時才檢測。」

【相關圖輯】新冠肺炎｜美國大學生趁假期赴巴哈馬喪玩 250人擠海盜船甲板開P（點圖放大瀏覽）：

+ 13 + 12 + 11

被問到和美國公衛專家福奇的關係時，特朗普說，他們倆周六才剛講過話，但福奇有點「危言聳聽」。他也說與美國疾病控制和預防中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）的意見不同，雷德菲爾德日前表示，如果每個人都戴口罩，美國的疫情可以在一、兩個月內獲得控制。

特朗普持續吹捧美國在疫情來臨之前的經濟表現，他說民主黨官員「有目的」關閉經濟以破壞他競選連任的努力。目前有許多州為了控制疫情擴散，實施代價高昂的公衛措施，例如關掉酒吧和其他商業活動，關閉學校並禁止大型聚會。特朗普尤其怨懟無法在密西根、明尼蘇達和內華達辦造勢活動。

他說：「民主黨人故意讓學校關門，把他們的州關掉。我們不被允許在這些民主黨執政的州造勢。」

【相關圖輯】姪女新書爆特朗普曾讚她的胸部 還羞辱樂壇天后和奧運金牌女選手（點圖放大瀏覽）：

+ 18 + 17 + 16

【相關圖輯】博爾頓新書｜新書封面、內頁及爆炸性內容 不少與香港及六四有關（點圖放大瀏覽）：

+ 9 + 8 + 7

延伸閱讀：

鐵粉也難救…川普誠信問題 恐葬送連任路

川普拒撥檢測費 要各州自己籌錢

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】