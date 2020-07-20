【新聞背後】荷蘭總理成歐盟「不先生」　為何反對7500億歐元資援

歐盟連續3日的峰會，仍然無法就7,500億歐元新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情援助方案達成共識。意大利及西班牙把這次談判失敗的理由，歸咎荷蘭首相呂特（Mark Rutte），指責他只是會說「不，不，不！」的「不先生」。

在過去3天的會議中，呂特代表「節儉四國」反對原計劃的5,000億無償貸款，不僅表示要削減無償資助額，更表示若受資助國家無法達到改革復甦標準，要即時停止資助。

圖為7月17日，荷蘭首相呂特進入峰會會場。呂特代表荷蘭、奧地利、丹麥及瑞典「節儉四國」反對資援方案，成為主角。（Reuters）

呂特的要求遭到西班牙及意大利強烈反對，兩國官員指責呂特只是會說「不，不，不」，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）更警告呂特：「你回國後可能會成為一時英雄，但之後你要為所有歐盟的人民負上責任。」

呂特的「不，不，不」是來自4月份在網絡上流傳的短片，片中一個荷蘭的垃圾場回收員對着呂特叫喊「不要向意大利和法國人捐錢」，呂特回頭應道：「不，不，不！」（Nee, Nee, Nee!），呂特亦因此成為了「不先生」。

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荷蘭節儉原因

荷蘭對增加支出遲疑的態度，主要有兩個原因，第一是荷蘭對歐盟的貢獻相對較大。根據Statista數字，2018年荷蘭對歐盟的貢獻是48.8億歐元，數字雖然較意大利、法國、德國的低，但若以平均人口資產計算，荷蘭每人承擔284歐元，為歐盟27國中最高。

因此在這基礎上，荷蘭不願意再花更多的錢在歐盟。儘管荷蘭同樣是新冠疫情的受害者，呂特表明必須讓援助金「用得其所」。

第二個原因是國內政治，荷蘭在2021年將舉行大選，呂特所屬的自由民主人民黨（VVD）正面對右翼政黨的挑戰，VVD要獲得疑歐派選民的支持，就不能向歐盟作出太大讓步。