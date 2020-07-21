【新冠肺炎・疫情】美國病例破382萬宗　佛州連續第6天確診逾萬

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,464萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過60萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月21日上午7時34分，全球確診個案新增111,226個，累計增至14,641,789個。死亡個案新增1,896個，累計增至608,637個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月21日上午7時34分，美國確診個案新增49,646個，累計增至3,823,369個。死亡個案新增386個，累計增至140,922宗。全國目前已有逾113萬人康復、逾4,646萬人接受病毒檢測。

佛羅里達州7月20日新增10,347宗確診病例，為連續第6日錄得超過1萬宗個案，死亡人數同日新增92人，累計增至5,183人。佛州政府要求8月重啟校園，但教師工會反對做法，並入稟法院尋求阻止計劃，指有關決定罔顧疫情，恐危及師生安全。

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澳洲：該國人口第二多的維多利亞省7月20日新增275宗確診個案。維省死亡個案新增1宗，累計增至39宗，死者為一名80多歲的老婦。

澳洲全國有296宗新增確診個案，累計有12,097宗確診個案，累計死亡個案為123宗。

巴西：衞生部7月20日公布，該國新增20,257宗確診個案，增至2,118,646宗。死亡個案新增632宗，累計增至80,120宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

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印度：衞生部7月19日公布的數據顯示，印度新增38,902宗確診個案，累計增至1,077,618宗。這日單日確診個案數目創新高。死亡個案新增543宗，累計增至26,816宗。康復人數累計達677,423人。

墨西哥：衞生部7月19日公布，該國新增5,311宗確診個案，累計增至344,224宗。死亡個案新增296宗，累計增至39,184宗。

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印尼：衞生部宣布，該國7月19日新增1,639宗確診個案，累計增至86,521宗。死亡個案新增127宗，累計增至4,143宗。

俄羅斯：新冠病毒疫情防控指揮部7月19日公布，該國新增6,109宗確診個案，累計增至771,546宗。死亡個案新增95宗，累計增至12,342宗。康復個案累計達550,344宗。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月20日公布數據顯示，德國確診個案新增249宗，累計增至201,823宗；死亡個案新增2宗，累計增至9,086宗。

韓國：中央防疫對策本部7月20日公布，該國新增26宗確診個案，單日新增病例為自上月22日以來的最低紀錄，累計確診病例增至13,771宗。死亡個案新增1宗，累計增至296宗。