【新冠肺炎】特朗普恢復疫情記者會　上載口罩相：無人比我更愛國

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（20日）宣布，由於新型冠狀病毒（COVID-19）確診個案再次上升，他可能將於周二（21日）起恢復舉行每日疫情記者會。

特朗普在白宮表示：「我們看到佛羅里達州（Florida）、德克薩斯州（Texas）及其他地方再次爆發疫情，因此我決定舉行簡報會。我認為這是一個向民眾傳遞消息的好方法。很多人都有收看（疫情記者會），我們做得非常好。」

白宮的每日疫情記者會有時一開就是2個多小時，不過特朗普在4月23日發表注射消毒劑或可對抗新冠肺炎這一驚人的言論後，翌日的記者會只舉行了約19分鐘；後來他更在4月25日於Twitter發文稱，根本不值得花時間舉行每日疫情記者會。截至周一，美國累計有3,808,104宗確診個案，共140,828人死亡。

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

另外，特朗普在Twitter上載戴口罩的照片，並謂美國人正團結一致擊敗隱形的「中國病毒」，「很多人都說，如果你無法保持社交距離，那麼戴口罩就是愛國行為，沒有人是比我更愛國，你們最喜歡的總統！」特朗普曾於7月17日表示不會為對抗疫情而發出國家命令，要求美國人戴口罩。

（綜合報道）