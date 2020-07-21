【港版國安法】譴責英方干涉香港事務　中國駐英大使館：堅決回擊

英國政府周一（20日）宣布因應中國實施《港區國安法》，即時及無限期暫停與香港的引渡協議，並將對中國的武器禁運擴至香港，包括禁止出口手銬及催淚彈等用於鎮壓的裝備。中國駐英大使館發言人回應稱，英方不顧中方嚴正立場和一再交涉，再次違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，企圖干擾香港國安法實施，破壞香港繁榮穩定，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人表示，中國政府執行香港國安法的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外來干涉的決心堅定不移，強調對於干涉中國內政的行徑，中方必將作出堅決回擊，敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）當日在國會宣讀聲明，稱「港版國安法」是「明顯及嚴重違反中英聯合聲明，亦違反中國的自由假定的國際義務」。此外「除非及直至有明確及有力的確保防止國安法項下自英國引渡（的系統）被濫用」，有關安排不會恢復。

藍韜文又表示會為300萬持有BNO護照的香港人提供入籍英國的途徑，最快明年初實施，但要先搜集證據，才會決定是否向中國實施針對性制裁。

（綜合報道）