【新冠肺炎】美國紓困措施磋商有進展　麥康奈爾稱最快本周公布

美國總統特朗普（Donald Trump）及共和黨議員7月19日表示，他們就新一輪抗疫紓困方案討論取得進展。參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）稱方案最快可在本周公布。

圖為7月20日，參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾與特朗普及白宮幕僚召開會議。（Reuters）

麥康奈爾表示，參議院共和黨人最快會在本周提出方案，希望民主黨議員共同參與。路透社引述消息指，眾議院民主黨議長佩洛西（Nancy Pelosi）將在20日與財長姆努欽（Steven Mnuchin）及白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）等人會面。

白宮及麥康奈爾未有透露新一輪紓困方案詳情，姆努欽只評論了記者的猜測，稱學校預算增加至700億美元是不錯的猜測。

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受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊下，美國失業率高企，眾議院共和黨少數派領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，共和黨的提議將包括削減工資稅。特朗普支持類似的削減措施，但這個主意引起部分議員擔憂，擔憂社會保障金或同遭削減。

美國迄今為止已為疫情投入3萬億美元的紓困措施，但在過去3個月以來美國疫情持續反彈，確診個案至今已超過380萬，造成逾14萬人死亡。