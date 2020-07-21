中英關係如履薄冰　核電廠投資合作或化為泡影？

為了回應《港區國安法》生效，英國7月20日宣布暫停執行與香港的引渡協議，並禁止武器出口。中英關係原本已經因為華為問題變得緊張，如今香港議題導致局勢雪上加霜。保守黨和工黨議員甚至要求首相約翰遜（Boris Johnson）的政府徹底修改對華政策，中國對英國核能投資或成為下一個目標。

議員要求徹底修改對華政策

外交大臣藍韜文（Dominic Raab）到下議院公布有關措施，獲保守黨和工黨議員歡迎。不過部份議員要求對華採取更加強硬的姿態。外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）質疑藍韜文尚未針對新疆問題作出任何宣布。關注香港事務的保守黨議員西利（Bob Seeley）也指，英國需要對兩國關係作出重大調整。

影子外交大臣藍麗珊（Lisa Nandy）促請政府於多方面採取行動，例如檢視中國對英國核電廠的投資，並對港人赴英持更加慷慨的態度，照顧未持有英國國民（海外）護照（BNO）的年輕人。她形容，這必須標誌一個更具戰略對華政策的開始，以及前首相卡梅倫（David Cameron）所提倡中英關係「黃金時代」的結束。

核能合作或難產 中英「黃金時代」結束？

2015年，中國國家主席習近平訪英，標誌中英「黃金時代」的開始。英國歡迎中國大舉投資，包括足球會、電影、教育和能源。但種種原因導致西方國家對中國起了戒心。

正如華為問題一樣，中英核能的關係錯綜複雜。中國廣核和法國電力公司（EDF）合作投資興建多間核電廠，包括造價200億英鎊的欣克利角C核電站（Hinkley Point C）、賽茲韋爾C核電站（Sizewell C）和布拉德韋爾B核電站（Bradwell B）。中廣核佔布拉德韋爾B核電站逾六成股權，將會是中國於西方國家擁有的首間核電廠。

兩國合作本來對雙方也有利。一方面，英國可以增加能源供應，追趕淨零碳排放的目標，同時無需支付現金；另一方面，英國監管標準得到國際認可，中國成功建設核電廠有助打進其他外國市場。

隨中英關係變得緊張，有英國專家形容，中英核能合作關係形同「計時炸彈」。英國國內有人提出限制中國投資核能和其他重要基建的份額，減低北京干預的風險。中國也有機會退出核能合作，作為報復。屆時英國將被迫尋找替代的投資者，甚至自行買下股份，否則核電廠將難產。