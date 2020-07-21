【新冠肺炎】歐洲理事會主席：歐盟領袖就復蘇基金達成共識

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）7月21日宣布，歐盟成員國就7,500億歐元復蘇基金，及新一份預算案達成協議。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容具歷史意義，堅信計劃和預算可以應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行挑戰。

Deal! — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

歐盟領袖於當地時間清晨5時15分繼續開會。米歇爾會後先在Twitter發布「成交」（Deal）一詞宣布消息。他及後在新聞發布會指出，協議發出一個明確的信號，表明歐洲採取行動的力量。

他表示，這並非只是金錢，而關係到工人和家庭、他們的工作、他們的健康和幸福，相信這項協議將被視為歐洲的關鍵時刻。

馬克龍認為，讓步合符比例而且有必要，「沒有完美的世界，但我們取得進展。」德國總理默克爾（Angela Merkel）形容，通過復蘇基金代表歐盟有能力於面對最大危機的時候，仍然聯手合作，並且願意於特殊形勢走新的道路。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）形容，進取的復蘇計劃讓歐盟能夠有力和和有效應對危機。他指，意大利將獲分復蘇基金的28%，其中810億歐元屬撥款，1,270億歐元屬貸款。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）則指，雖然談判過程艱辛，但荷蘭和歐盟夥伴的關係仍然牢固。

路透社引述出席峰會的另一名官員指出，米歇爾提出復蘇基金最新方案，草案獲歐盟成員國通過。米歇爾的7,500億援助方案中，無償資助總額由最初計劃的5,000億歐元，下調至3,900億歐元，其餘就以低息貸款形式發放。

在過去數天，以荷蘭為首代表富裕國家的「節儉四國」，連同芬蘭一同反對無償援助，並提出經濟改革成果需與援助掛鈎，受到意大利及西班牙等備受疫情衝擊的國家反對。會議在19日一度陷入低谷。

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