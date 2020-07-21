法國財政部長：不會禁止華為在法投資

法國財政部長勒美爾（Bruno Le Maire）7月21日接受法國新聞電台（France Info）訪問時稱，政府不會禁止中國電訊設備供應商華為在法國投資。

法國的取態與一些國家不同。英國7月14日公布禁止華為參與當地5G網絡建設。電訊營運商自今年底起不能購買華為5G設備，並要求各電訊公司2027年前拆除所有華為5G設備。路透社7月9日引述兩位知情人士稱，意大利電信（Telecom Italia，TIM）7月就其在意大利和巴西建設的核心5G網絡設備招標中，將華為排除在外。

法國經濟與財政部國務秘書呂納謝（Agnès Pannier-Runacher）2019年11月25日稱法國不會追隨美國，不會排除華為參與5G網絡建設，但有權就任何潛在安全威脅，審查設備製造商。法國《回聲報》7月初則引述國家訊息系統安全局（ANSSI）負責人普帕爾（Guillaume Poupard ）稱不會全面禁止使用華為設備。

普帕爾說，對於那些現時沒使用華為設備的公司，法國呼籲它們不要使用。他稱法國此舉是保護國家的獨立性，不是打擊華為或反華種族主義。

路透社在7月6日的報道引述消息人士說，法國不會對華為頒禁，但會尋求將它排除在核心移動網絡之外，因它處理敏感資料如顧客個人資料，有較高監控風險。