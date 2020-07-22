美國眾院通過7400億美元國防法案　特朗普因一條款威脅否決

美國眾議院7月21日通過總額為7,400億美元的眾院版本的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act），但美國總統特朗普（Donald Trump）因一項條款威脅予以否決。

路透社7月21日報道，美國眾議院21日通過眾院版本的《國防授權法案》。特朗普威脅要否決一項從軍事基地移除南方邦聯將軍名字的條款。

民主黨人掌控的眾議院以295票贊成、125票反對的表決結果通過這項議案，為與共和黨領導的參議院就《國防授權法案》妥協版本進行談判鋪平道路，特朗普隨後將簽署或否決該妥協版本。

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白宮在7月21日較早時發聲明稱，如果這項法案要求國防部將南方邦聯將軍的名字從美國軍事基地上除名，特朗普將否決這項法案。

白宮在聲明中譴責這所謂的「左翼文化大革命」，稱第2829條是針對不符合不斷變化中的行為標準的人，是持續努力將他們在國家歷史中抹去的努力的一部分。

共和黨領導的參議院本周正在討論參院版本的《國防授權法案》。這個版本的法案還包括一項更改布拉格堡（Fort Bragg）和本寧堡（Fort Benning）等基地名稱的計劃，這些基地是為紀念155年前在美國內戰期間與美軍作戰的軍人。