美國密西西比州準備改旗幟　移除邦聯標誌

美國反種族歧視浪潮持續，多個地方接連出現「去蓄奴制」歷史文物，南部密西西比州（Mississippi）有議員提出移除州旗上的邦聯標誌，並獲州長里夫斯（Tate Reeves）支持。

共和黨籍的里夫斯曾表示會否決有關方案，但他的立場在27日有明顯改變，稱立法工作因為新的旗幟問題而停滯，認為是時候結束自1894年起使用旗幟的爭議，如果議會可以在周末提交修改旗幟的法案，他會簽署通過。

密西西比州議會計劃廢除帶有邦聯時代色彩的州旗幟，但有當地民眾反對。（AP）

美聯社報道，密西西比州議會最快在28日提出法案，從州法例上移除旗幟，並須獲州的參眾兩院三分二支持通過。州長簽署生效後，當局就會設計新旗幟款式，它不會加入任何邦聯標誌，但必須包括「我們信仰上帝」（In God We Trust）的格言，待11月3日公投表決。如果獲大多數支持，新設計就會即時成為新州旗，反之就要根據同一規則重新設計。

密西西比州有38%人口為黑人，當地仍有不少邦聯軍人的銅像，該州亦是美國唯一仍然使用「紅底、藍色交叉和13粒白星」的邦聯戰鬥標誌。不過很多人認為該旗幟有種族歧視成分，因此州內的公立大學、部分城鎮都沒有懸掛該旗。