蓬佩奧訪英先見「保守黨叛徒」　美國前外交官：違反外交禮節

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月20日下午抵達倫敦，抵埗後他並未先與英國首相約翰遜（Boris Johnson）會面，而是跟一些對華強硬的英國保守黨議員見面。

蓬佩奧（右）訪問英國與約翰遜會晤，在對華問題上向英國繼續施壓。（新華社）

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英國《衛報》7月21日報道，蓬佩奧選擇在第一時間會晤的這些保守黨議員。他們主張對華強硬。他們曾在華為以及英國與香港引渡條約等問題上對約翰遜施壓。

報道稱，這些保守黨議員在脱歐取得勝利後，正在尋找另一項「偉大的事業」——以中國涉港、涉疆等問題為由頭，推動政府對華政策變得更加強硬。為此，他們選擇與「咄咄逼人、痴迷於貿易」的美國政府結盟。

曾為美國駐倫敦大使館使團副團長的盧肯斯（Lewis Lukens）在接受英國天空新聞台採訪時稱，蓬佩奧與英國首相會面前先見叛逆的保守黨議員，「肯定違反外交禮節」，亦是「就中國『欺凌』英國政府」的手法。