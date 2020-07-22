美國起訴兩名中國公民　涉盜取國防及疫苗研究等資料

美國司法部7月21日宣布起訴兩名中國公民，指他們涉嫌當黑客，盜取國防分判商、新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗研究員及全球多間企業的資料。

華府指，當局在7月較早時提出訴訟，直到21日曝光，被起訴的兩名中國人分別是Li Xiaoyu和Dong Jiazhi，他們被指參與一個長年的網絡間諜活動，盜取武器設計、藥物資料、軟件來源碼等。起訴文件沒提到受影響企業名稱，但指兩人偷取美國、英國、德國、澳洲及比利時數以太位元祖（TB）計算的數據。

文件指兩人為中國國家安全部（MSS）的外判商，檢察官提到MSS向黑客提供軟件重要漏洞的資料，用於滲透目標電腦和收集情報。他們的目標包括香港的示威者、達賴喇嘛的辦公室和一個中國的非牟利基督教組織。

當局表示，他們自2014年起活躍至今，包括在1月時偵察美國麻省一間研究疫苗的生物科技公司，並在不足一周內鑽研馬里蘭州同類型的生物科技企業的網絡漏洞。兩人最近一次的行動是企圖盜取癌症研究內容，而且曾經以個人戶口犯案，其中一人更企圖向受害者勒索1.5萬美元的虛擬貨幣。檢察部門亦批評中國包庇網絡罪犯，作為換取對方竊取知識產權。

美國多名官員最近曾警告外國政府增加企圖盜取美國發明的行為，指黑客在最近數月鑽研研究疫苗和治療方式企業的電腦網絡漏洞。今次起訴相信是華府首次針對外國黑客企圖盜取新型冠狀病毒相關科學研究的行動。

中國駐華盛頓大使館暫時未有回應事件。