拜登回應「中國病毒」論　稱特朗普是首位種族主義者做總統

美國大選將在11月舉行，民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）7月22日出席活動時，批評現任總統特朗普（Donald Trump）是國家首名被選入白宮的種族主義者。

拜登22日出席服務業僱員國際工會（Service Employees International Union）舉行的視像會議。一名韓國移民在會上表示關注特朗普就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的言論，包括特朗普把病毒稱為「中國病毒」（China virus）。

拜登回應指，他同樣關注特朗普經常以「中國病毒」稱呼今次疫情，「他（特朗普）根據膚色、國籍、出身與他人打交道，這絕對令人作嘔（absolutely sickening）。」

拜登指出，從來沒有在位總統這樣做過，包括民主黨及共和黨的總統，「我們有種族主義者，他們存在，並已嘗試去當選總統。但他（特朗普）是第一位當選了。」

特朗普競選高級顧問皮爾遜（Katrina Pierson）回應拜登的言論，並指這些評論是「對黑人選民智力的侮辱」。她又提到拜登過往的言論，拜登因正面評價自己與支持種族隔離主義議員合作的能力，而在2019年遭到民主黨初選對手抨擊。

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