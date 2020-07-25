【新冠肺炎】美國CDC強調復課重要性　被指淡化健康風險

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，導致全國學校停課至今。總統特朗普（Donald Trump）一直有意安排學生重返校園，但師生健康成為不少人的憂慮。當地疾病控制和預防中心（CDC）7月23日更新復課指引，強調學生返校的好處，不過有質疑認為指引是出於政治考慮。

CDC曾在兩周前提出復課指引，但遭到特朗普批評為「嚴厲和昂貴」，而在新指引中，該部門就開宗明義地表示，重開學校提供機會投資於教育、幸福和美國最大的資產——兒童的未來，同時亦採取每個保護措施，保障學生、教師、員工及家人的安全。

新指引提到在秋季復課的重要性，更多次強調兒童感染或傳播病毒的風險很低，稱他們一旦受到感染，出現嚴重病徵的可能不大。不過關閉學校的影響對社會、情緒、行為健康、經濟福祉及兒童的學術成就都構成短期及長期而重要的負面影響。

《紐約時報》指，即使兒童受感染並引起嚴重病徵或死亡的風險很低，但他們如何接觸或傳播病毒的方法仍然成謎。報道引用多個近期研究顯示，中學及高中生感染病毒的風險或比10歲以下兒童為高，因此認為CDC的新指引未能釋除全面復課所帶來的隱憂。

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）24日表示，就算有研究證明兒童會傳播病毒，他們仍然須繼續上學。

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