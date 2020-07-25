【美國大選】霍士民調顯示特朗普在3個關鍵搖擺州明顯落後

距離11月美國總統選舉還有不足100天，霍士新聞7月23日公布的民意調查結果顯示，現任總統特朗普（Donald Trump）在3個關鍵搖擺州所獲得的支持率均明顯落後於民主黨對手、前副總統拜登（Joe Biden）。

霍士新聞在7月18日至20日透過家居電話及智能手機分別在密歇根州（Michigan）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及明尼蘇達州（Minnesota）訪問756位、793位及776位選民。民調誤差範圍為正負3.5個百分點。

特朗普在2016年總統選舉時以微弱優勢贏下密歇根州，但這次的霍士民調顯示，特朗普在密歇根州的支持率為40%，落後拜登9個百分點。二人分別各得45%密歇根州男性選民支持，不過在該州女性選民中，拜登獲得的支持率比特朗普多18個百分點，突顯特朗普在女性群體中的得票劣勢。

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至於在賓夕法尼亞州，有50%受訪者支持拜登，只有39%支持特朗普。賓夕法尼亞州從1992年至2012年都是支持民主黨，但特朗普在2016年總統選舉以些微差距擊敗當時對手希拉里（Hillary Clinton）。

特朗普在明尼蘇達州的支持率同樣大幅落後於拜登，二人相差13個百分點。