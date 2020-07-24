【美國大選】特朗普炫耀認知測驗成績優異　質疑拜登心智能力

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美國總統特朗普（Donald Trump）7月22日炫耀自己在認知測驗中成績優秀，包括字詞記憶挑戰，並稱這證明自己有足以領導美國的「精神耐力」（mental stamina）。

「人」、「女人」、「男人」、「相機」，以及「電視」這5個單字從特朗普嘴裏依次背誦出來。特朗普當天向霍士新聞電視台披露備受討論認知測驗中的5字記憶挑戰細節。

特朗普接受電視節目《塔克卡爾森今晚》（Tucker Carlson Tonight）專訪時說：「最後一輪問題更加困難。」他再三質疑競選對手，即民主黨籍拜登（Joe Biden）的心智能力。

他指出，例如字詞記憶測驗，先要記住那5個單字，然後在再度被問起時重複朗誦出來。10分鐘、15分鐘，甚至20分鐘後，他們會再次要求你背誦出那5個單字。他還說那些人很驚訝他能準確無誤背誦出那5個單字，並詢問我是如何辦到。特朗普回答他們稱，這一切在於他有良好記憶力。

特朗普也要求副總統拜登接受相同測驗。特朗普表示：「（當領導人）你需要生理耐力，你需要心智耐力。」他指，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的腦袋都很敏銳。」

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