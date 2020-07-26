【中印衝突】兩國軍方高層將再會晤　印軍：領土完整不可談判

中印邊境局勢雖然有所緩和，但是關鍵地區的局勢仍然緊張，中印軍方高層下周（7月27日至8月2日）將再會晤。印度軍方在談判前強硬表態，稱領土完整不容談判。

《印度時報》7月26日報道稱，中印第5輪軍隊指揮官的談判將於下周舉行，以推進班公錯湖（Pangong Tso）等地區陷入停滯的軍隊脱離接觸進程，同時討論恢復拉達克（Ladakh）東部戰略要地德普桑（Depsang Plains）平原的原狀。

報道稱，這次軍方指揮官的談判將在下周的後半段舉行。

消息人士7月26日表示，在這次談判之前，雙方在地面上的指揮官已經通過熱線進行接觸，以澄清陷入停滯的軍隊脱離接觸進程的相關問題。

報道指出，班公錯湖北岸仍然是主要問題。解放軍目前只是從對峙地點的「第4指」（Finger 4）的基地撤退到了「第5指」（Finger 5），而且也沒有完全將軍隊從控制該地區的山脊線撤離。

印度陸軍北部司令部司令喬希（Y K Joshi）中將7月26日在接受《今日印度》採訪時說，正在進行一切努力恢復4月中旬之前的原狀，但是脱離接觸的過程很複雜，需要當地的指揮官核實。

他也強調，也有一些因素，比如國家的領土完整，是不容協商的，印度隨時準備應對任何可能發生的情況。