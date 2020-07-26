【新冠肺炎】脫北者懷疑染疫　朝鮮半年以來真的「零確診」？

朝中社7月26日報道，一名返回朝鮮的脫北者，懷疑感染新型冠狀病毒肺炎（ COVID-19），領袖金正恩已要求全國提升緊急防疫狀態至最高。 朝鮮過往一直聲稱「零感染」，但因朝鮮實施對外封鎖，外界難以得悉朝鮮真正疫情狀況。

圖為4月15日，平壤市街頭的狀況，市民在街上均配戴着口罩。（Getty）

新冠肺炎肆虐全球，由發展中國家到先進國家無一倖免，但在距離我們並不遠的亞洲國家，卻有一個號稱「零感染」的國家———朝鮮。朝鮮在早前更一度宣布加入研發疫苗行列，聲稱要進入第三階段的人體實驗。

先摒除朝鮮一直依賴世界衛生組織（WHO）援助，為人民提供疫苗和接種的事實，朝鮮聲稱零感染一直受人質疑。但礙於朝鮮實施對外封鎖，外界難以得悉朝鮮疫情真實狀況。

不過，朝鮮確實在控制疫情上採取了嚴格措施。朝鮮自1月30日起關閉邊境，只能在平壤特定地區工作或活動的數百名外國人被進一步被隔離，大部分人已先後在3月撤離，其後朝鮮更一度實施停工停課。

根據韓國有關當局數字，自4月至6月只有12名脫北者逃出朝鮮抵達韓國，為有紀錄以來的最低數字。這意味着朝鮮國民因疫情關係，行動受到很大限制。

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種種跡象顯示，朝鮮對疫情非常敏感，儘管沒人得悉朝鮮境內的疫情實況，但似乎也沒有出現疫情曾在朝鮮境內大規模爆發的跡象。

路透社引述世衛表示，朝鮮曾對922人進行病毒檢測，全為陰性。

世衛亦表示，朝鮮自7月1日已陸續解封，包括學校重開。但全國仍禁止公開聚會，並強制國民在公眾場所戴口罩。