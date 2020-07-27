【中美角力】蓬佩奧 ：對包括華為在內中國科企員工實施簽證限制

中美關係緊張升溫之際，華府7月中傳出會在簽證上針對中國相關人士推出措施。來到7月26日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）Twitter宣布，國務院已向中國多間科技公司的部分員工實施簽證限制，當中包括中國電訊設備供應商華為。

蓬佩奧指出，這些公司向全球多個參與侵犯人權的政權提供實質支持。他又上載一張圖片，上面引述自己7月15日的發言：「假如你正與華為做生意，你是在與侵犯人權者做生意。」

↓↓↓美國國務卿蓬佩奧7月26日在Twitter發文

The @StateDept imposed visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights abuses globally. pic.twitter.com/tViATIdw0R — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 26, 2020

美國總統特朗普（Donald Trump）7月22日發聲明指：「我們面對不能信任的中國技術和電訊供應商。我們說服很多國家不要使用華為，因為這是一個巨大的安全風險。」

傳華府擬撤銷在美中共黨員簽證

《紐約時報》7月15日引述4名知情人士報道，美國考慮對中國共產黨成員和家屬實施旅遊禁令。有關的公告仍處於草擬階段，內容或授權美國政府撤銷現時身處美國中共黨員和家屬的簽證，從而驅逐他們出境。