美國司法部長到國會作供　否認濫權為特朗普連任鋪路

美國司法部長巴爾（William Barr）7月28日出席眾議院司法委員會聽證會，就當地連月的示威及總統特朗普（Donald Trump）爭取連任等問題作供。他否認自己濫用櫂力為特朗普的選情造勢，又指向多個示威城市派出聯邦執法人員是有必要。

巴爾表示，民眾的合法示威被暴徙和無政府主義者騎劫，而且在波特蘭（Portland）法院附近的情況已經不可以用示威形容，指事件與非裔黑人弗洛伊德（George Floyd）之死無關，而是針對美國政府的襲擊，因此有必要派出聯邦人員平定局勢。

對於有聲音認為美國警方有濫暴及種族歧視情況，巴爾不同意有關說法，指警隊內部有來自不同種族的人士。他亦就執法部門在白宮附近向和平示威者清場一事辯護，稱有示威者較早前在附近一間教堂縱火，強調絕不容許事件在如此接近白宮的範圍發生。

另外巴爾亦遭批評在特朗普兩名前親信弗林（Michael Flynn）及斯通（Roger Stone）案件上有偏袒之嫌，他認為兩人不應獲特殊待遇，但亦不應遭到更嚴格對待。

美國距離11月大選尚餘不足100天，特朗普經常批評郵寄方式投票可能有造假風險，巴爾不認為投票會被操縱，同時不排除俄羅斯可能會干預選情。