被指參與中國千人計劃　哈佛教授遭加控逃稅罪名

美國哈佛大學一名教授利伯（Charles Lieber）被控在2018年至2019年期間，涉嫌隱瞞自己參加中國政府的千人計劃及與中國大學的連繫，被控兩項不實陳述的罪名，他已於2020年6月否認犯罪。美國檢察官7月28日對他加控4項與稅務有關的罪名。

代表律師：沒有隱瞞任何事

路透社報道，根據一份被提交至波士頓聯邦法院的起訴書，61歲的前哈佛大學化學與生物化學系主任利伯被控未有申報他從武漢理工大學獲得的收入。利伯的代表律師穆卡西（Marc Mukasey）發聲明指：「他（利伯）沒有隱瞞任何事，他也沒有如政府所指控的那樣賺取收入。」

檢察官指控利伯於2011年成為武漢理工大學的策略科學家，其後更簽約加入中國政府的千人計劃。檢方聲稱，根據利伯的合約，他每月獲支付約5萬美元報酬、約15.8萬美元的生活費、又獲提供逾150萬美元來設立研究實驗室。利伯則需要為武漢理工大學舉辦國際研討會、發表論文及以大學的名義申請專利。

華府認為中國利用千人計劃引誘在海外的中國公民或外籍研究員與中國政府分享學術知識，以換取包括研究經費等好處。

對於檢方的指控，利伯代表律師曾在6月中表示，利伯將反擊這些指控，並直指「政府搞錯了」。