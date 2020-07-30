美國宣布削減1.2萬名駐德美軍　部分調派至歐洲其他地區

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）7月29日宣布，大約1.2萬名駐德國美軍會撤離當地，部分會調派至歐洲其他地方。不過有國會議員認為，有關措施打擊北約軍力，形容是對俄羅斯的一份「大禮」。

埃斯珀表示，受影響的約1.2萬名美軍士兵中，有大約6400名會調派回國，餘下約5600名則轉至意大利等歐洲國家，同時將歐洲的指揮部由德國斯圖加特（Stuttgart）遷至比利時，整個計劃須耗資數十億美元，並需數年時間完成。

他指出，美國自冷戰時代開始在德國部署，今次調動可令美軍東移，提升對俄羅斯的戰略需要，加強保護黑海及波羅的海地區的盟友。不過總統特朗普（Donald Trump）同日表示，撤軍原因與德國沒有增加負擔北約軍費不無關係，但稱如果柏林方面支付更多軍事開支，華府會重新考慮撤出當地的決定。

美國防長埃斯珀認為，部分美軍撤出德國後，戰略重點可東移，應對俄羅斯威脅。（Reuters）

不過美國本土對於特朗普和埃斯珀的決定提出質疑，22名來自國會軍事委員會的共和黨眾議員向特朗普發表聯署信，指減少美軍在歐洲的部署會惹來俄羅斯侵略的決心。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）亦認為，五角大樓在此事犯下大錯，長遠損害美國的利益。

有關計劃成功與否仍然充滿變數，華府需要得到國會的支持及撥款，目前有多名議員提出反對，因此要成功闖關勢面對不少壓力。另外假如特朗普在11月的大選落敗，撤軍計劃亦可能胎死腹中。