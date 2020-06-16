特朗普指責德國拖欠北約軍費　撤走部分駐德美軍

美國總統特朗普（Donald Trump）6月15日宣布，將減少德國駐軍，從現在的約3.5萬人減至2.5萬人，特朗普批評這是由於德國拖欠北約軍費。

圖為6月14日，特朗普乘搭空軍一號抵達馬里蘭州的安德魯斯空軍基地。（Reuters）

路透社等傳媒較早前報道特朗普有意減少德國駐軍，特朗普在15日親自證實消息。他批評由於德國未有一直按北約要求，在防衛預算投入足夠資金，決定撤走部分士兵，直至德國增加開支。

特朗普表示「美國有5.2萬美軍在德國，這是一個龐大的開支」，又稱「德國一直拖欠北約的款項」。

不過美媒《政客》（Politico）指特朗普的說法存誤導。5.2萬美軍是美國設下在德國駐軍的上限，目前只有常駐3.5萬人。另德國未有拖欠北約款項，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute），歐洲各國在2014年訂立目標，在2024年把北約軍費開支提高至各自GDP的2%，至2019年德國支出為1.3%。

德國駐美國大使哈貝爾（Emily Haber）表示，已經接獲美方知會，但強調駐德美軍不是要保衛德國，而是保障跨大西洋的安全。美國國防部未就事件回應。