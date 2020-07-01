特朗普批准削減9500名駐德美軍　重新部署軍隊

美國國防部6月30日晚上證實，總統特朗普（Donald Trump）已經批准削減9500名駐德美軍的計劃，將到其他地方作重新部署。

美國總統特朗普一直批評德國拖欠北約軍費，下令削減駐德美軍數目。圖為6月5日特朗普在白宮舉行新聞發布會（Reuters）

未來數周向國會講述計劃

國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，重新部署該些軍人，計劃不單符合總統指示，也能夠增加對俄羅斯的威懾力，加強北約組織，改善美國的戰略彈性，照顧軍人與他們的家屬等。發言人又稱，國防部代表將在未來數周向國會的委員會講解計劃，然後會向北約盟友諮詢。

美國媒體自6月初已傳出有關計劃的消息，至6月15日特朗普正式宣布，將減少德國駐軍，從現在約3.5萬人減至2.5萬人，特朗普並批評這是由於德國拖欠北約軍費，他又表示美軍在德國是龐大開支。

德國政壇意見不一

德國政壇對此意見不一，執政的基督教民主聯盟（CDU，基民盟）認為美國撤軍令人感到遺憾，並認為根本想不到撤軍的合理理由，另一方面當地左翼黨（Die Linke）則表示歡迎，認為此舉令納税人省下巨額款項。

至於另一國家波蘭，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）明言希望有更多美軍派駐當地。特朗普6月24日也曾在接待波蘭總統杜達（Andrzej Duda）時表示，從德國撤走的約1萬名美軍中，部份將調往波蘭。