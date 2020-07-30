美國大使警吿巴西勿用華為5G技術　否則面臨後果

美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）7月29日接受巴西《環球報》（O Globo）訪問時威脅說，如果巴西允許中國華為公司的5G技術在巴西使用的話，將會給巴西帶來「後果」。

《環球報》向查普曼提問說，如果巴西選擇華為來建設5G網絡的話，美國是否會進行報復。就此，查普曼回答說：「我說的不是報復，而是後果。」

查普曼解釋稱，「後果」可能是經濟方面的。他說：「每個國家都應對其決定負責。我們在世界上看到的後果是，涉及知識產權的公司都不敢在那些不受知識產權保護的國家進行投資。」「當您投資時，您會看看可以在哪裏投資……我們的經濟是基於服務的，美國最大的出口是知識產權。我們必須保護（它）。」

查普曼還表示，美國的立場是向「像巴西這樣的盟友」拉響警報。查普曼補充說，對於那些向可靠的供應商購買產品的國家，美國將準備通過美國金融機構國際開發金融公司（IDFC）為5G建設項目提供資金。

巴西原定於2020年就5G發起招標。但由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情危機，招標的時間表被推遲到2021年。除華為外，瑞典的愛立信（Ericsson）和芬蘭的諾基亞（Nokia）也參與競爭。