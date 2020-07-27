【美國大選】不爽被迫與華為「分手」英媒爆約翰遜望特朗普落敗

英國首相約翰遜一直是美國總統特朗普最親密的國際盟友之一，但英國媒體26日報道，英國政府私底下「極度希望」特朗普在即將到來的美國大選中連任失利，並稱約翰遜試圖跟特朗普保持距離。

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《星期日泰晤士報》報道指出，一位英國大臣說，「若特朗普不能贏得連任，事情會變得容易很多」，並稱私底下許多人贊同此一觀點。一名英國政府顧問也指約翰遜試圖跟特朗普保持距離，因為預期拜登將在11月大選中勝出。

一名外交高官本周稍早也向美國媒體Business Insider表示，拜登擔任總統將為特朗普時代的「腐敗」帶來令人歡迎的結局，並稱很多事情將因拜登勝選而改變。

報道並指出，在特朗普成功迫使約翰遜政府切斷與華為關係後，英美政府之間的關係變得緊張。英國在14日宣布封殺華為，稱美國制裁讓華為參與英國5G建設的環境發生改變，但此事降低英國想跟美國達成貿易協議的意願，國貿大臣卓慧思（Liz Truss）近來訪美時，更被告知降低與美達成協議的前景。

約翰遜政府認為，拜登勝選可解決兩國談判雙邊貿易協議問題，且拜登可能會恢復奧巴馬時代簽署的TPP。

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