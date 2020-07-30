蓬佩奧敦促中國遵守貿易協議　批評北京違背很多承諾

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受記者採訪時表示，儘管美中兩國存在諸多分歧，但美國仍然希望美中遵守第一階段貿易協議的第一部分。

根據美國國務院官方網站7月29日發布的採訪稿，蓬佩奧在接受美國新聞網站《The Daily Wire》節目訪問時，再次就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、《港區國安法》、新疆人權問題、中印邊境衝突與南海主權爭端等批評中國。

蓬佩奧表示，中共違背了很多很多承諾，他們違背了很多對世界的承諾，「他們承諾不會武裝南中國海。他們向香港人承諾，他們將享有50年的自由。他們向世界衛生組織（WHO）承諾，如果遇到問題，他們會坦白。這就是獨裁政權所發生的事情。」

蓬佩奧說，新冠病毒從中國武漢傳播開來，在世界各地殺死了幾十萬人，摧毀了數萬億美元的財富。

他說，就像美國總統特朗普（Donald Trump）所說的那樣，中國共產黨隱瞞了這件事，允許人們離開中國，因為他們知道這會有感染世界各地民眾的巨大風險；中國應該做出不同的決定，這讓美中貿易協議看起來似乎不那麼重要了。

蓬佩奧指出，儘管如此，美國仍希望美中第一階段貿易協議的第一部分得到遵守。美國希望能在一些地方與中國合作，希望為中國人民帶來好的事情。

蓬佩奧說：「我們永遠不會犧牲的是美國的國家安全和經濟繁榮。因此，我希望中國能夠決定，他們在第一階段貿易協議中的承諾必須得到遵守。他們吿訴我們，他們會（遵守）的。我們將拭目以待，看他們是否履行了他們的義務。」