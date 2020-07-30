巴西新確診近7萬宗創新高　總統博爾索納羅民望卻止跌回升

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐，巴西是重災區之一，7月29日新增6.9萬宗確診個案，創當地自疫情以來新高。巴西博爾索納羅（Jair Bolsonaro）政府應對新冠肺炎疫情的手法也一直飽受批評，但多項最新民調卻顯示他的的支持率止跌回升。

🔻7月23日，博爾索納羅不戴口罩與清潔工人聊天🔻

衛生人員控告總統

巴西一批衛生保健人員7月26日發起控告總統行動，他們表示自己代表一百萬同業，要求海牙國際刑事法庭調查博爾索納羅處理當地新冠肺炎疫情的手法，他們指控巴西政府漠視疫情，導致成千上萬人死亡。

在這次疫情期間，博爾索納羅一直被指輕視疫情，曾稱新冠肺炎是「小流感」，他之後也在7月初確診感染病毒，並在7月21日接受的第3次病毒檢測仍為陽性，直至7月25日傳來喜訊，他公布自己第4次檢測結果呈陰性。他確診後雖然在總統府隔離，但經常四處走動與他人接觸，曾不戴口罩與他人聊天，一直引來爭議。

疫情再加劇民望卻回升

但博爾索納羅最近在7月的多個民調結果的支持度卻有所回升，新聞網站Poder360公布的民調顯示，博爾索納羅的支持率為43％，略高於兩周前的40％；投資行業巨頭XP Investimentos民調顯示，博爾索納羅支持率從5月的25%升至目前的30%。

為何回升？

分析認為，這顯示疫情對他支持者的影響甚微，不會輕易改變，美國伍德羅威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson International Center for Scholars）巴西研究院主任索特羅（Paulo Sotero）在接受《澎湃新聞》採訪時提出，近期支持率小幅回升可能是因為源自他之前建立的政治基礎，但也未見得會形成強力的民意反彈。

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